Dos goles de Paolo Guerrero acercan al Alianza Lima a fase de grupos de Libertadores 2026

A sus 41 años, Guerrero demostró que se mantiene en plena forma para liderar una victoria de los aliancistas por 1-2 en su visita al Chankas, en un partido pendiente de la novena jornada del Torneo Clausura.

El máximo goleador histórico de la selección peruana consiguió sus anotaciones a los 44 y 61 minutos de juego, mientras que el delantero colombiano Isaac Camargo descontó para los Chankas a los 73 minutos.

De esa manera, el Alianza llegó a 65 puntos, uno más que el Cusco, en la tabla acumulada del año, con lo que abrió la opción de alcanzar el segundo cupo peruano de clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

La primera plaza directa fue asegurada la semana pasada por el Universitario de Deportes, su clásico rival, que a falta de tres fechas para la finalización del torneo ganó el título del Clausura y el tricampeonato nacional, ya que también se quedó con el Apertura.

La U, que dirige el uruguayo Jorge Fossati, ha obtenido los títulos nacionales de 2023, 2024 y 2025, y suma, de momento, 78 puntos en la tabla de este año.

Durante la penúltima jornada del Clausura, la U recibirá este viernes al Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en un encuentro en el que además se le entregará el trofeo de campeón nacional del año.

El mismo día, el Cusco se enfrentará al Sport Boys con la única consigna de recuperar el segundo lugar en la clasificación acumulada, ya que Alianza descansará en esta fecha.