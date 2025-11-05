Ecuador: Futbolista adolescente fallece por bala perdida

Según el medio digital Primicias, el joven Miguel Nazareno fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo, pero no suministró más detalles.

También sin explicar las circunstancias, el club expresó su “profundo pesar” por la muerte de Nazareno, quien se encontraba en su casa. “Lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país”, dice la nota.

En setiembre pasado fallecieron en hechos de violencia el juvenil Jostin Mero, del Manta, y Jonathan “Speedy” González (con pasado en Olimpia de Paraguay), del 22 de Julio, de la Segunda división.

Semanas de estos dos hechos murieron por heridas de bala y en circunstancias no esclarecidas los futbolistas Maicol Valencia y Leandro Yépez, del Exapromo Costa, de la Tercera división local. EFE