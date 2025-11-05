El Rayo regresa a la ilusión europea frente al Lech Poznan

El equipo madrileño cayó goleado (4-0) ante el Villarreal hace solo cuatro días en un duelo en el que la falta de intensidad en la segunda parte le impidió tener opciones de puntuar. Eso no puede volver a ocurrir y en el vestuario lo saben; por eso han hecho autocrítica y han tratado de cambiar el chip para este duelo continental.

Tras dos jornadas disputadas, el Rayo suma cuatro puntos al ganar al Shkëndija macedonio y empatar con el Hacken sueco, frente al que fue expulsado Pep Chavarría, que no podrá jugar. Tampoco el delantero angoleño Randy Nteka, no inscritos, ni los defensas Abdul Mumin y Luiz Felipe, que siguen lesionados.

Lo más probable es que Iñigo Pérez siga apostando por un once igual o muy parecido al de las dos primeras jornadas europeas, que es bastante distinto al que actúa en la Liga española. De esta forma el argentino Oscar Trejo podría volver a salir de inicio con el brazalete de capitán una línea por detrás de Sergio Camello, con Isi Palazón y Álvaro en los extremos.

Por su parte, el Lech Poznan, ganador de la Liga polaca la pasada campaña, suma tres puntos en la Liga Conferencia tras ganar al Rapid de Viena y perder con el Lincoln Red de Gibraltar. El objetivo, por tanto, es ganar en Vallecas y seguir en la zona noble de la clasificación europea.

El Lech Poznan lleva disputados trece partidos de la Liga de Polonia y es, con 21 puntos, quinto de la tabla, a ocho del liderato del Gornik con 29.

En el equipo polaco juega el atacante español Pablo Rodríguez, canterano del Real Madrid y que la pasada campaña jugó en el Racing de Santander, y un viejo conocido de la afición rayista, el croata Antonio Milic, que vistió la camiseta franjirroja en la temporada 2019/2020.

El Rayo tendrá que estar atento al delantero sueco Mikael Ishak, referencia ofensiva del Lech Poznan y que esta temporada ya lleva 15 goles.

El partido ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte debido al numeroso desplazamiento previsto por parte de la afición polaca.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Vertrouwd, Lejeune, Espino; Gumbau, Pathé Ciss; Isi, Trejo, Álvaro; Camello.

Lech Poznan: Mrozek; Gummy, Monka, Milic, Moutinho; Thodarson, Ouma, Jiagello, Pablo Rodríguez; Bengtsson, Ishak.