Isaac Romero será baja y Alfon duda para recibir el sábado a Osasuna

Isaac Romero "sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha y queda pendiente de evolución", informó este miércoles el club en el comunicado, en el que también se apunta que este delantero "no podrá participar" en la cita del sábado, de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

Tampoco participó Alfon con el grupo en la sesión que dirigió el técnico argentino Matías Almeyda, ya que el extremo efectuó "trabajo específico", al igual que el central portugués Fábio Cardoso, el medio francés Lucien Agoumé y el defensa César Azpilicueta, quienes ya el martes trabajaron al margen de la plantilla.

Otro que será baja segura para el sábado es el delantero chileno Alexis Sánchez, titular en el partido que perdió el Sevilla (2-1) en San Sebastián ante la Real Sociedad, de la décima jornada de LaLiga, donde sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

Para la visita de Osasuna, después de que Agoumé cumpliera su suspensión por amonestaciones el pasado sábado en el estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid (3-0), la plantilla no cuenta con sancionados, aunque sí tiene a dos jugadores apercibidos por cuatro amarillas, casos del delantero Gerard Fernández 'Peque' y el lateral derecho José Ángel Carmona.

