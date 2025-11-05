La FA acusa al Crystal Palace por la pancarta de Marinakis apuntando a Gibbs-White

En la pancarta, desplegada durante el empate de la Premier League en Selhurst Park el 27 de agosto, se podía leer: "El señor Marinakis no está involucrado en chantaje, amaño de partidos, tráfico de drogas ni corrupción", y se le veía apuntando con un arma a la cabeza del atacante inglés y sosteniendo varios maletines llenos de dinero.

La FA acusa al Palace de no garantizar que sus seguidores se comportaran de manera adecuada, evitando acciones ofensivas, provocativas o abusivas, y la entidad, tiene hasta el martes para responder a la imputación.

Aunque la pancarta no se menciona específicamente como motivo de la imputación, existen normas estrictas sobre mensajes difamatorios, políticos u ofensivos.

Gibbs-White estuvo cerca de abandonar el Forest este verano tras el interés del Tottenham, que parecía dispuesto a pagar su cláusula de rescisión de 60 millones de libras (68 millones de euros); sin embargo, firmó la renovación hasta 2028.

El partido fue el primero entre ambos equipos desde que el conjunto londinense fue relegado de la Liga Europa a la Liga Conferencia por incumplir las normas de propiedad múltiple de la UEFA, siendo el Forest quien ocupó su lugar en la competición.