Louzán: "Veo a Lamine con la cabeza bien amueblada"

"Pensemos en cada uno de nosotros con 18 años, pues, cómo estaríamos, cómo seríamos, y es verdad que a él pues, como una persona que se le ha transformado la vida en el deporte y en particular, pues, la forma de afrontar la vida, pues también puede tener sus cosas que, pero vamos, yo de las veces que he hablado con él, la verdad es que a mí me ha causado una sensación fantástica, porque le veo con la cabeza bien amueblada, pues un día, pues también nos vamos de fiesta, como cualquiera, porque la vida también se compone de eso, ¿No?", añadió Louzán.

"Le veo con una cabeza extraordinaria, y yo creo que nos va a dar muchísimas alegrías al fútbol español. España debe sentirse orgulloso, y la selección además, bueno, yo creo que es lo que más une en este país, sé que hay mucha fractura en el ámbito político, social y demás, pero si algo nos une de verdad es la selección española absoluta, tanto masculina como femenina", indicó Louzán en Tablero Deportivo, programa que dirige Miguel Angel Méndez.

Cuestionado por la cancelación del partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, Louzán expresó la siguiente reflexión: ""Yo aplaudo que ahora mismo venga la NFL a Madrid, es algo que yo creo que nos daba marca mundial como país, como al propio Real Madrid, y por lo tanto creo que eso es muy bueno. ¿Qué hagamos nosotros nuestro partido, un partido en este caso, pues fuera de España?. Probablemente para la promoción de La Liga española. Por lo tanto, bueno, un tema puntual, es verdad que nos debemos a los aficionados que están en nuestros estadios, pero no hay que olvidar que una parte muy importante, los ingresos del fútbol español, muy importante, especialmente para los clubes y especialmente también troncalmente para la federación española y las federaciones territoriales, vienen de los derechos de televisión".

"¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos estadios en el fútbol, hay el estadio físico que está en el campo y hay otro estadio que está en el sofá de miles de casas, o millones de casas en el mundo, especialmente en América y en Asia, donde se venden los derechos de televisión, ¿no? Por lo tanto, creo que era en este sentido un gesto para, con toda la colonia que hay en este lugar del mundo, importante, sin duda, también para España", subrayó Louzán.

Rafael Louzán ponderó la gestión de Javier Tebas, presidente de la LaLiga: "Javier Tebas tiene una gran capacidad de trabajo, tiene, bueno, ha logrado muchísimo en el fútbol español, porque, bueno, nos ha permitido que desde que el año 2015 se centraliza la venta de los derechos de televisión, pues España, en este sentido, solo ha ido creciendo, solo, no, ha ido creciendo todos estos años, y creo que eso, pues, nos sitúa probablemente después de Inglaterra, por mayor capacidad económica de sus clubes, y también por mayor volumen de población de país, y demás, pues, y sobre todo, pues, con el mundo anglosajón, que también les beneficia muchísimo, pues después de la Liga, de la Premier, España es el país donde mejor se venden los derechos del fútbol".

"Y eso no hay que olvidar que repercute muy directamente en los ingresos de la Federación Española del Fútbol, y también en los ingresos de los clubes que están por debajo del fútbol profesional", explicó Louzán.

El presidente de la RFEF alabó el trabajo de Luis de la Fuente al frente de la selección española absoluta. Y defendió su gestión en las convocatorias de Lamine Yamal.

"Si algo tiene este gran seleccionador que tenemos es que sabe manejar muy bien los tiempos en ese sentido, y él además es muy prudente, creo que en esta polémica que se ha creado, que yo vi que no da mucho más de sí, pues creo que la Federación Española, si algo quiere cuidar de manera total es a los jugadores, primero porque son propiedad de los clubs, y por lo tanto nosotros somos menos interesados que los clubs españoles. Ahora hemos traído a un director de la selección que es Aitor Karanka, que yo le he pedido además que esté en permanente contacto con los clubs para que no haya ningún tipo de disensión en el sentido de la relación entre ambas partes".

"Queremos la recuperación de Lamine lo antes posible, de Pedri, y de Nico Williams también, que están lesionados en algunos casos, recuperándose, otros lesionados...pero bueno, en definitiva, tenemos plena confianza en Luis, él ha hecho un trabajo extraordinario y ahora le toca, pues, empezar otra vez esta última ventana de clasificación del Mundial, y a partir de ahí, todo va a salir bien, yo estoy convencido, es verdad que es fútbol, y los partidos hay que jugarlos", dijo Louzán.

"A Luis de la Fuente lo veo, vamos, tranquilo, confiado, con mucha ilusión", apostillo el presidente de la RFEF.