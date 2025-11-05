Messi: "Tengo las expectativas muy altas de que el Mundial va a ser algo extraordinario"

"Tengo las expectativas muy altas de que el Mundial va a ser algo extraordinario", dijo Messi en el American Business Forum (ABF), un foro que reúne entre el 5 y el 6 de noviembre a líderes políticos, empresariales y deportistas en Miami.

El capitán del Inter Miami alabó la capacidad organizativa, estadios y afición de Estados Unidos, uno de los tres países coorganizadores del Mundial junto con Canadá y México, y señaló que confía en que el torneo ayude al crecimiento del fútbol en EE.UU.

En este sentido, Messi afirmó que cada vez ve más a menudo a jóvenes practicando este deporte, y sostuvo que la 'Copa Messi', que reunirá a ocho de las mejores canteras del mundo el próximo diciembre en Miami, también contribuirá al desarrollo del fútbol.

"Va a haber partidos muy lindos. Vienen equipos de todas partes del mundo y muy grandes", explicó el argentino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También trasladó su entusiasmo por la construcción del nuevo estadio del Inter Miami, que está previsto que sea inaugurado el próximo año, y que visitó recientemente en el marco del anuncio de su renovación con el club hasta 2028.

"El hecho de renovar (...) va de la mano con lo bien que estamos, lo bien que esta la familia y poder seguir ayudando en el crecimiento del club", señaló el argentino.

Messi, que llegó al Inter Miami en el verano de 2023 procedente del París Saint-Germain, fue la figura más aclamada durante el primer día del foro y recibió varias ovaciones a su llegada al escenario y a mitad de sus intervenciones.

Además, recibió la llave de Miami de manos del alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

Miami es una de las 16 sedes del Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La final, que coronará al sucesor de Argentina tras su victoria en Catar 2022, se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.