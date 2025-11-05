Pellegrini, sobre su futuro profesional: "Nadie sabe lo que va a pasar"

"Estamos centrados en el partido de mañana con el Lyon. Estamos ahora en el Betis, acabo contrato en junio y veremos el momento adecuado para tratar el camino a seguir, tanto del club como el mío. Veremos si podemos definir el futuro lo antes posible. Es algo que no depende solamente de mí", ha añadido Pellegrini.

El técnico santiaguino tildó de "competición importante" una Liga Europa en la que ha "sacado 5 puntos en los 3 primeros partidos", por lo que debe "sumar mañana tres como local" ante el Olympique Lyonnais para "estar entre los ocho primeros", aunque advirtió de la "dificultad" de superar a un rival que "ha ganado todo en Europa, aunque quizás haya pegado un bajón en los últimos partidos".

Pellegrini resaltó la importancia de pasar ronda sin más porque considera "que acá los dos equipos pueden ganar o perder y no por ello dejar de ser candidatos en mayo", así que "lo importante es buscar el objetivo de la clasificación" y también "ganar para demostrar" sus aspiraciones en el torneo.

El preparador bético, que insinuó que podría dar descanso mañana al centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, anunció que su portero titular, Pau López, "va a estar al menos un mes fuera de las canchas", por lo que sólo contará con "dos porteros profesionales y" el jugador del filial Manu Sánchez, un arquero "con mucha proyección" que subirá a entrenar a sus órdenes en el primer equipo.

