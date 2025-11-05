Ricardo Rodríguez, baja en una lista sin el meta Pau López y a la que vuelve Chimy Ávila

El entrenador chileno Manuel Pellegrini anunció a primera hora de la tarde de este miércoles una lista de veintidós citados para el choque europeo en el Estadio La Cartuja, entre los que no está Ricardo Rodríguez, por la contractura en el aductor sufrida el pasado domingo, ni Pau López, que iba a ser titular contra el Mallorca y se lesionó en el calentamiento.

La ausencia del internacional suizo deja al equipo bético sin un lateral izquierdo específico, ya que sigue sin estar disponible por una dolencia en el isquiotibial derecho el hispanodominicano Junior Firpo, aunque el joven central argentino Valentín Gómez también puede jugar en esa posición y, de hecho, ya lo hizo en el segundo tiempo ante el cuadro balear.

En el caso del portero Pau López, estará varias semanas fuera del equipo y dejará su puesto al sevillano Álvaro Valles, como ocurrió minutos antes del inicio del partido frente al Mallorca, al habérsele diagnosticado una rotura del tendón del músculo plantar delgado de la pierna derecha.

Sí regresa a la convocatoria el argentino Chimy Ávila, quien también causó baja de última hora el domingo por una gastroenteritis, mientras que el mediapunta Isco Alarcón continúa en proceso de recuperación de la fractura de peroné de la que fue operado el pasado agosto.

Los veintidós jugadores citados por el Betis son los porteros Álvaro Valles y Adrián; los defensas Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Valentín Gómez, Aitor Ruibal y Ángel Ortiz; los centrocampistas Altimira, Fornals, Amrabat, Riquelme, Marc Roca, Deossa y Lo Celso; y los atacantes Antony, Abde, Chimy Ávila, Bakambu, Cucho Hernández y Pablo García.