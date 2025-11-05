Rodri, baja de última hora ante el Borussia Dortmund

"Rodri no se encuentra perfectamente, por lo que no vamos a tomar riesgos. Él volverá", explicó Pep Guardiola a TNT Sports en la previa del encuentro, lo que hace indicar que el madrileño tampoco entrará en la lista de convocados de la selección española que Luis de la Fuente dará a conocer este viernes.

El centrocampista, que reapareció el domingo en el minuto noventa del triunfo del City contra el Bournemouth para sustituir a Bernardo Silva, sufrió una lesión en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre, a los veinte minutos del partido que su equipo ganó por 0-1 al Brentford.

Esa dolencia le obligó a perderse los duelos ante el Everton, el Villarreal, el Aston Villa y el Swansea City.

El centrocampista, además, se perdió los encuentros de la selección española clasificatorios para el Mundial 2026, frente a Georgia y Bulgaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy