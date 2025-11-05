Unai Simón: "Lo positivo de hoy es que Selton y Hierro han rendido a nivel de Champions"

"Tenemos bajas importantes, entre ellas tres de los capitanes que tenemos en el equipo y Oihan (Sancet), que también es fundamental para nosotros. Pero si algo positivo que podemos sacar hoy es que tanto Selton como Hierro han rendido a un nivel magnífico, a un nivel de Champions. Vivimos de nuestra cantera y para nosotros es un orgullo ver como han salido Selton y Hierro hoy al partido", valoró el meta internacional tras el choque en los micrófonos de Movistar +.

En cuanto al desarrollo del partido, lamentó que se les haya "torcido" el partido ya para el minuto 11 con el primer gol a balón parado y que en la segunda mitad el Newcastle haya "salido mejor" a campo.

"Contra el Qarabag en casa conseguimos los tres puntos y queríamos pensar que seis puntos nos podían dar un poco más de aire, no solo en la Champions sino también moral para la Liga, pero se nos ha torcido con esa jugada a balón parado en la primera parte y sí que es verdad que ellos han empezado mejor la segunda parte que nosotros", asumió.

Aunque también cree que el Athletic ha "acabado mejor la segunda parte", si bien sin haber podido marcar un gol", y que no se les "puede reprochar" que no lo hayan "intentado". "Hemos intentado correr, presionar y estar más tiempo en su campo y en su área. Ha sido una pena, pero hay que seguir adelante. El fútbol es así y a pensar en lo que nos viene ahora", apuntó.

Simón, por otro lado, admitió que se les ha "complicado" la clasificación para dieciseisavos de final, que "evidentemente era el objetivo al principio del torneo. "El año pasado creo que se hizo el corte en 11 puntos, en 12, y tenemos que conseguir esos 12 puntos. Nos quedan cuatro partidos por delante, es un poco complicado, como todos los partidos que tenemos en Champions. Lo que hay que hacer es hacernos fuertes en casa y disputar fuera lo que nos llegue", apuntó.

Finalmente, el meta internacional se mostró "orgulloso" de la afición rojiblanca. "No llevamos una racha muy buena y ver que se han desplazado 3.000 personas a Newcastle para animarnos, y después de una nueva derrota, que no es fácil para nadie, ni para nosotros ni para ellos, es de admirar. Pero no solo por estar aquí sino por como se comportan en los estadios. Es un orgullo tener la afición que tenemos vayamos donde vayamos", subrayó.