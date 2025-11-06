0-0. Morgan Gibbs-White falla un penalti y frustra la segunda victoria seguida del Forest

El centrocampista inglés tuvo la oportunidad a la media hora de adelantar a los 'Tricky Trees' desde el punto de penalti, pero se topó con una gran estirada de Oliver Christensen y el empate a cero prevaleció en el marcador.

Gibbs-White llegó al Forest en 2022 procedente del Wolverhampton Wanderers a cambio de 30 millones de euros y, pese a que le pretendió el Tottenham Hotspur el pasado verano, acabó renovando con el club de Nottingham.

El '10' erró este jueves su primer penalti con esta camiseta del Forest después de haber marcado los cuatro anteriores, incluido uno en la jornada previa de la Liga Europa.

En el último minuto, el argentino Nicolás Domínguez estuvo a punto de mandar los tres puntos a Nottingham con un disparo desde la frontal que se estrelló en la cruceta de la portería del equipo austriaco.

El técnico Sean Dyche inauguró su casillero de victorias tras sustituir a Ange Postecogloy al vencer en casa al Oporto, pero no pudo sumar el segundo triunfo consecutivo en Europa y se tiene que conformar con tener cinco puntos en la decimonovena posición.

A la victoria contra el Oporto y el empate contra el Graz hay que sumar un empate contra el Real Betis y una derrota ante el líder, el Midtjylland.

El equipo austriaco, por su parte, es vigésimo tercero con cuatro puntos.