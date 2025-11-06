1-2. El paraguayo Enciso encamina la victoria del Estrasburgo

El internacional paraguayo, que llegó este verano al equipo francés procedente del Brighton inglés, hizo buena la apuesta del preparador Liam Rosenior que apostó de inicio por Enciso como delantero centro en detrimento del argentino Joaquín Panichelli.

Una posición en la que Julio Enciso demostró a los veintiún minutos saber manejarse a las mil maravillas tras firmar el primer gol del Estrasburgo al cabecear a las redes un centro desde la izquierda del marfileño Martial Godo.

Resultado que llevó al técnico del Estrasburgo a reservar a su gran estrella, el delantero argentino Joaquín Panichelli, la gran revelación de la Liga francesa en este arranque de temporada, que no pudo festejar su primera convocatoria con la Albiceleste sobre el campo, tras quedarse los noventa minutos en el banquillo.

Quien sí tuvo su oportunidad fue el joven delantero ecuatoriano Kendry Páez, de tan sólo 18 años, que sustituyó la paraguayo Julio Enciso en la punta del ataque al inicio del segundo tiempo.

Pero sería el marfileño Martial Godo, que pasó de asistente a rematador, quien sentenció definitivamente la victoria del Estrasburgo a los sesenta minutos con un gol (0-2) que hizo estéril el posterior tanto del ugandés John Dembe para el Hacken, que estableció el definitivo 1-2 un minuto más tarde.