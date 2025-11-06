1-3. El Friburgo da un nuevo paso hacia los octavos

Una estadística que el conjunto francés pareció en disposición de poder romper tras adelantarse a los veinticinco minutos de juego en el marcador (1-0) con un gol del delantero español Kevin Carlos, exjugador del Huesca.

Pero los problemas defensivos, personificados en el capitán Melvin Bard, condenaron al Niza a nueva derrota, que deja a los de Frank Haise casi sin ninguna opción de acceder a la siguiente ronda.

Si a los veintinueve minutos Bard se dejó arrebatar la pelota en el interior del área por el japonés Yuito Suzuki, que asistió a Johan Mazambi para que el centrocampista suizo devolviese las tablas al (1-1), diez minutos más tarde el capitán local se vio obligado a cometer penalti tras otro mal control.

Una pena máxima que el italiano Vincenzo Grifo se encargó de transformar en el 1-2 para un Friburgo que, antes de llegar el descanso, sentenció definitivamente la contienda con el tanto de Derry Scherhant (1-3), que convirtió en un mero trámite los segundos cuarenta y cinco minutos.

