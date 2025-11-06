2-0. El Aston Villa vuelve al camino de la victoria en Europa

El encuentro estuvo marcado por las protestas propalestina y proisraelíes que chocaron fuera del campo tras la decisión de la policía de no permitir la entrada de afición visitante en el encuentro.

Cientos de personas se manifestaron en las calles de Birmingham y la policía de la ciudad arrestó a seis personas, tres de ellas por supuestos insultos racistas, una por negarse a quitarse una máscara, otra por no cumplir una orden de dispersarse y otra por "romper la paz".

En lo deportivo, el Aston Villa se apoyó en las paradas del 'Dibu' Martínez para llevarse los tres puntos contra el Maccabi. El argentino, de vuelta a su mejore nivel tras el ajetreado verano, hizo uno de los paradones del torneo al sacar a bocajarro un disparo de Don Peretz que lo tenía todo a favor tras un pase de la muerte de Roy Revivo.

La intervención majestuosa del 'Dibu' mantuvo el 0-0 en el encuentro y antes del descanso Ian Maatsen adelantó a los suyos con un gran disparo sin ángulo tras un magnífico pase en profundidad de Morgan Rogers.

En la segunda mitad, el Maccabi volvió a tener una ocasión clara para empatar, pero el 'Dibu' se erigió como salvador por segunda vez al rechazar el disparo de Peretz, demasiado centrado.

Pocos minutos después, en el primer cuarto de hora de la segunda parte, Elad Madmon derribó a Ezri Konsa y Donyell Malen desde el punto de penalti dobló la ventaja de los de Unai Emery, que con esta victoria se olvidan de la derrota en Holanda de hace unas semanas.

Los 'Villanos' se colocan sextos en la tabla, con nueve puntos de doce posibles y siguen en una línea positiva para clasificarse directamente a la siguiente ronda sin tener que pasar por la repesca. El Maccabi, por su parte, solo tiene un punto tras cuatro jornadas y es antepenúltimo.