2-1. El surcoreano Jae-Sung Lee propicia el sorpaso del Mainz a el Fiorentina

Un cabezazo del surcoreano tras un centro lateral rompió la igualada de un disputado duelo entre Mainz y Fiorentina, que llegaban a la cita igualados en la parte alta de la tabla, con seis puntos y dos victorias.

El equipo florentino empezó con muchos de sus titulares, entre ellos el central español Pablo Marí y el lateral derecho brasileño Dodo. Al cuarto de hora de encuentro, se adelantó en el marcador con el gol del centrocampista suizo Simon Sohm, que recogió una gran dejada de su compañero Roberto Piccoli para hacer el 1-0 con un gran derechazo.

En la segunda mitad, el Mainz logró el empate con un gol del delantero alemán Benedict Hollerbach, que aprovechó un mal despeje de la zaga italiana para empujar el balón a placer en el área pequeña (min.68).

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, apareció Jae-Sung Lee para, de cabeza, romper la igualada en el último minuto, el 95.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Mainz sube hasta el segundo puesto de la clasificación y baja al Fiorentina, que partía como líder antes del partido, al quinto. De igual manera, ambos conjuntos continúan entre los ocho primeros lugares que dan acceso directo a los octavos de final de la competición.