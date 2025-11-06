3-1. El Midtjylland sigue imparable de la mano del 'vasco' Gogorza

De hecho, el internacional sub-19 danés, con familiares directos en la localidad guipuzcoana de Errenteria, firmó uno de los goles de la jornada en la segunda competición continental.

Tras deshacerse de dos rivales Gogorza, que cumplió 19 años el pasado mes de septiembre, se internó a los treinta y cinco minutos en el área del equipo escocés y batió con un espectacular derechazo al guardameta danés del Celtic, Kasper Schmeichel.

Un gol que encarriló la victoria del Midtjylland, que no dio la más mínima opción al conjunto de Glasgow que al llegar al descanso pareció ya condenado irremediablemente a la derrota con los tres goles de ventaja (3-0) con los que los de Mike Tullberg cerraron el primer tiempo.

Dicha circunstancia no impidió a los de Martin O'Neill, que necesitaban puntuar para no complicarse su continuidad en la competición, seguir peleando en la segunda mitad, en la que el Celtic logró maquillar algo el resultado final con el gol de penalti (3-1) del japonés Reo Hatate.

