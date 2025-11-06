3-1. Sarr guía al Crystal Palace con un doblete

El delantero ya avisó en los primeros compases del partido al mandar el balón al palo, y poco después tras recibir un pase entre líneas de Yeremy Pino, provocó un penalti cometido por el portero Owusu-Oduro.

El guardameta se resarció al parar la pena máxima a Jean- Philippe Mateta y volvió a aparecer para negar el gol a Sarr con una buena estirada que acabó con un tiro al travesaño de Will Hughes.

Minutos más tarde, el central francés Maxence Lacroix recogió un rechace al borde del área para fusilar la meta rival y abrir el marcador con un tanto que fue revisado por el VAR por posible fuera de juego que finalmente dio validez.

En el descuento de la primera mitad, los neerlandeses pudieron empatar por medio de Troy Parrott y de Ibrahim Sadiq, pero se toparon con Dean Henderson.

Esa doble parada iba a ser clave ya que segundos antes de pitar el descanso Sarr iba a aumentar la ventaja con un disparo desde el área pequeña.

En la segunda parte, los visitantes salieron con todo y recortaron distancias gracias a un tanto del capitán Sven Mijnans cuyo disparo tocó en el colombiano Daniel Muñoz y despistó a Henderson, pero poco después llegó el tanto de la sentencia.

Mateta filtró un pase que dejó solo a Sarr delante del guardameta y definió con precisión para poner el segundo en su cuenta particular y colocar una renta que les permitió llevarse el duelo.

Con esta victoria, el Crystal Palace asciende hasta la novena posición con seis puntos de nueve posibles, mientras que el AZ Alkmaar se coloca en puestos de eliminación con solo 3 unidades.