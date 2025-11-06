3-4. El uruguayo Zalazar no es suficiente y el Braga cede en casa ante el Genk

El Braga, entrenado por el español Carlos Vicens, comenzó el encuentro con los españoles Gabri Martínez y Víctor Gómez en el once titular, pero no así con Fran Navarro, máximo goleador del equipo en la competición con dos tantos.

A la media hora de encuentro, Zalazar aprovechó una de las mejores ocasiones hasta ese momento y finalizó con gran maestría para marcar el 1-0.

Ya en el tiempo extra, el Genk aprovechó su fortaleza a balón parado y consiguió la igualada justo antes del descanso con un cabezazo del centrocampista belga Daan Heymans a la salida de un córner (min.47+), convirtiéndose en el primer tanto que recibía el Braga después de tres jornadas de competición.

En la segunda parte, el conjunto belga salió más concentrado y marcó el 1-2 (min.48) gracias a una fantástica acción del nigeriano Yira Sor, que robó el balón y recortó con gran habilidad al defensa Arrey-Mbi para definir ante el meta Lukas Hornicek.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuando el Braga intentaba reponerse, el Genk finalizó otra gran jugada y colocó el 1-3, obra del surcoreano Hyeon-Gyu Oh (min.58), tras un pase del también goleador Heymans.

Reaccionó el equipo portugués con otro gol de Zalazar, 2-3 (min.71), y trató de meter en el partido al público del Estadio Municipal de Braga para creer en la remontada. Sin embargo, el Genk apagó sus esperanzas sólo un minuto después, lo que tardó el ecuatoriano Yaimar Medina en aprovechar un balón surtido por Karetsas y hacer el 2-4.

No se rindió el Braga y volvió a poner emoción al partido con el 3-4 (min.86) del sueco Gustaf Lagerbielke tras un rechace. Sin tiempo para más, el Braga firmó su primera derrota en la Liga Europa después de tres victorias consecutivas.

Por su parte, el Genk sube hasta la decimotercera plaza y se coloca como cabeza de serie en los lugares que dan acceso a las eliminatorias de dieciseisavos de final.