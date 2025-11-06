Argentina ya piensa en los dieciseisavos; Costa Rica y Bolivia rebajan sus opciones

Los chicos de Diego Placente superaron una dura prueba frente a Túnez y ganaron por la mínima gracias al tanto de Miguel Jainikoski, que salió desde el banquillo, en el minuto 67. La Albiceleste se sitúa como líder en solitario del grupo D con 6 puntos y se espera que resuelva de manera positiva el último encuentro ante la debutante Fiyi, prácticamente eliminada.

Precisamente, el equipo oceánico volvió a ser goleada, 7-0, esta vez por Bélgica, que protagonizará un gran duelo ante Túnez en la última jornada para la clasificación directa a las eliminatorias.

Bolivia cayó con claridad, 4-0, ante Italia y redujo mucho sus opciones de continuar con vida en el campeonato. La plantilla sudamericana intentará apurar sus opciones en la última jornada ante la anfitriona Catar, entrenada por el español Álvaro Mejía.

Los cataríes quedan también en una posición delicada tras su empate 1-1 ante Sudáfrica, con sólo un punto y en la lucha por pasar entre los ocho mejores terceros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, Costa Rica perdió 1-0 contra Senegal y queda como tercera con sólo un punto. Las aspiraciones de los 'ticos' se trasladan así a la última jornada, donde se la jugarán ante Croacia.

En el otro encuentro del grupo C, la mencionada Croacia superó por 2-0 a Emiratos Árabes Unidos y se colocó como líder provisional en uno de los grupos más abiertos del torneo.

Una de las sorpresas del día la protagonizó Nueva Caledonia, que tras caer 1-6 en la primera jornada ante Portugal, consiguió un valioso punto al empatar 0-0 con Japón.

Por su parte, el conjunto portugués volvió a endosar una nueva goleada, 6-0, esta vez a Marruecos, y aseguró de forma matemática su acceso a las eliminatorias en el grupo B, a la espera de la última jornada, en la que se medirá a Japón.