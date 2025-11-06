Azpilicueta y Alfon despejan la enfermería y se apuntan para recibir a Osasuna

En este penúltimo entrenamiento dirigido en la ciudad deportiva sevillista por el técnico argentino Matías Almeyda antes de recibir al conjunto pamplonés volvieron a estar ausentes el central portugués Fabio Cardoso, el centrocampista francés Lucien Agoumé y los delanteros Isaac Romero y el chileno Alexis Sánchez, que serán bajas por diversas mermas físicas.

Cardoso sufrió la pasada semana una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda", Alexis Sánchez está de baja con una dolencia en el bíceps femoral del muslo derecho que se produjo hace dos jornadas en San Sebastián ante la Real Sociedad, mientras que el club anunció este miércoles que Isaac Romero padece una lesión en el aductor de la pierna derecha.

Agoumé, por su parte, no jugó el pasado sábado en el estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid al estar sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, pero además en San Sebastián sufrió un golpe del que aún se recupera.

Otro caso es el medio Joan Jordán, aún sin el ritmo competitivo adecuado tras ser operado el pasado verano de una hernia discal, por lo que aún no ha sido convocado para un partido en lo que va de temporada, lo mismo que el portero Álvaro Fernández, esté por decisión técnica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la visita de Osasuna la plantilla no cuenta con sancionados, aunque sí tiene a dos jugadores apercibidos por cuatro amarillas, casos del delantero Gerard Fernández 'Peque' y el lateral derecho José Ángel Carmona.

Este viernes, en horario matinal, tendrá lugar la última sesión preparatoria en la ciudad deportiva y posteriormente comparecerá Matías Almeyda en rueda de prensa.