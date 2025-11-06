Cristiano recuerda a Diogo Jota y dice que no fue al funeral para no desviar la atención

En la segunda parte de su entrevista con el presentador británico Piers Morgan, publicada este jueves en sus canales de YouTube, el futbolista rememoró que cuando se enteró de la noticia estaba con su prometida, la 'influencer' y modelo española Georgina Rodríguez, en el gimnasio.

"Cuando vi el mensaje no lo podía creer, lloré mucho", relató, y señaló que el fallecimiento de Jota y su hermano André Silva tras estrellarse en el coche en el que iban juntos en una carretera de España fue "un momento muy, muy difícil para el país, para la familia, para los amigos, para los compañeros de equipo".

Cristiano dijo que habló con la familia de los futbolistas para ofrecerles su apoyo y, al ser preguntado por el periodista por su ausencia en el funeral que se ofició en Portugal, señaló que no fue por dos motivos.

El primero, porque desde la muerte de su padre no ha pisado un cementerio y el segundo, porque "allá donde vaya es un circo".

"No fui porque si iba la atención estaría en mí y no quiero ese tipo de atención", afirmó el internacional portugués, quien también lamentó que suele recibir muchas críticas, aunque no le importan porque tiene "la conciencia tranquila".

"Yo me sentí bien con la decisión que tomé", aseveró, y añadió que la tomó pensando en la familia de los futbolistas.

"No necesito estar delante de las cámaras para que la gente sepa lo que hago, hago las cosas detrás de cámaras", subrayó.