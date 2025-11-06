De Iraola a Selton y Hierro, 40 canteranos han debutado en la elite con Valverde

El 30 de agosto de 2003 el propio Valverde tomaba la alternativa en la máxima categoría en un partido frente al FC Barcelona en San Mamés en el que, además de Iraola, dio también el salto al primer equipo otra de las perlas de Lezama en los albores del siglo XXI, el centrocampista Jonan García.

El actual entrenador del Bournemouth y Fernando Llorente fueron sin duda los futbolistas con más recorrido de los nueve debutantes en la primera época del técnico.

En la segunda etapa del 'Txingurri' (2013-2017) pasaron desde el filial Iñaki Williams, Iñigo Lekue, Mikel Vesga o Yeray Álvarez, que se mantienen en la primera plantilla, y otros que acabaron teniendo un papel relevante como los porteros Iago Herrerin y Kepa Arrizabalaga o el delantero Asier Villalibre.

En el último periodo de Valverde en el Athletic, iniciado en 2022, han sido 17 los 'cachorros' que han debutado. Cinco de ellos esta temporada -Rego, Izeta, Ibon Sánchez, Hierro y Selton- y otros como Paredes, Unai Gómez, Prados o Jauregizar están ya asentados en el primer equipo.

Canteranos debutantes en el primer equipo con Ernesto Valverde:

1ª etapa (2003-2005) (9): Andoni Iraola (510), Jonan García (40), Endika Bordas (17), Javi Casas (79), Gorka Azkorra (8), Aritz Solabarrieta (14), Roberto Pampín (2), Fernando Llorente (333) y Jon Moya (2).

2ª etapa (2013-2017) (14): Iago Herrerin (119), Unai Albizua (4), Guillermo Fernández (28), Unai López (93), Ager Aketxe (34), Unai Bustinza (4), Iñaki Williams (483), Javi Eraso (45), Sabin Merino (75), Iñigo Lekue (267), Mikel Vesga (253), Kepa Arrizabalaga (54), Yeray Álvarez (257) y Asier Villalibre (127).

3ª etapa (2022-actualidad) (17): Malcom Adu Ares (27), Aitor Paredes (104), Imanol García de Albéniz (10), Unai Gómez (88), Beñat Prados (80), Unai Egiluz (1), Mikel Jauregizar (73), Aingeru Olabarrieta (3), Alex Padilla (5), Adama Boiro (23), Peio Canales (8), Endika Buján (1), Alejandro Rego (10), Urko Izeta (3), Ibon Sánchez (1), Selton Sánchez (1) y Asier Hierro (1).

* Entre paréntesis, partidos disputados con el primer equipo del Athletic.