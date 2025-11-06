Eder Sarabia: “Estamos sacando menos puntos, pero el equipo está en buena línea”

El técnico se mostró convencido de que la mala racha de resultados “no va a hacer daño” al grupo y recalcó en una rueda de prensa que “es difícil ser tremendamente regular durante once meses”.

“Yo soy exigente y sé que podemos hacer mejor las cosas”, incidió el entrenador, que ve a su equipo preparado para realizar un buen partido ante “un grandísimo equipo como la Real Sociedad”.

Sarabia tuvo palabras de elogio para el entrenador del conjunto donostiarra, Sergio Francisco, del que comentó que ya le gustaba mucho "como futbolista”.

“Está intentando poner su sello”, señaló el técnico del Elche, quien destacó que la Real “está cambiando cosas” con respecto al inicio de la temporada.

“La Real tiene muchas cualidades, es tremendamente agresiva y aprieta y defiende bien. Nos va a exigir mucho”, dijo el preparador vasco, que subrayó el poder asociativo desde Remiro y los “recursos individuales” de sus jugadores.

El entrenador del Elche espera una Real “reforzada” por sus dos últimas victorias como local y recordó que se trata de un equipo acostumbrado a competir en Europa.

“Tiene jugadores acostumbrados a hacerlo al más alto nivel durante años”, apuntó Sarabia, quien no ocultó que, por su pasado en el Athletic, este es un partido “especial”.

“Recuerdo haber vivido derbis en San Mamés y en Atotxa y lo que mi padre me ha transmitido. Hay un poco de rivalidad, pero sin más”, precisó el técnico, que mencionó a varios de los jugadores legendarios de la Real campeona en los años 80.

Sarabia aseguró que Mendoza, tras su participación en el Mundial sub-20, ya está preparado para competir de nuevo al máximo nivel, y se congratuló de que Rafa Mir figure en la prelista de la selección española.

“Está haciendo una gran temporada. Somos capaces de generar los contextos para que los futbolistas den su mejor versión”, afirmó.

El preparador destacó que una victoria sería “un refuerzo importante” antes del parón y calificó de “normal” que el Elche haya sumado más puntos como local que como visitante.

Deseó, además, que sus jugadores mantengan ante la Real Sociedad el nivel mostrado frente al Barcelona, ya que recordó que en Primera División “no vale con dar un día un diez y otro un seis, sino estar siempre cerca del sobresaliente”.

Por último, explicó que los jugadores del filial que ascienden al primer equipo están para ayudar y que, cuando regresan al Ilicitano “deben demostrar que son los mejores”.

Sarabia recordó que la misión del filial, que compite en Segunda RFEF, “no es ascender ni ganar, sino hacer el mejor trabajo posible" para ayudarlesy dar al primer equipo el mayor número de jugadores.