El Cruz Azul defiende su liderato del Apertura ante los Pumas de Keylor Navas

Con 10 victorias, cinco empates, una derrota y 35 puntos, los Azules encabezan la tabla de posiciones una unidad encima del campeón Toluca y el subcampeón América; o sea, si vencen a los universitarios en la última jornada, asegurarán pasar como primer clasificado a los cuartos de finales.

Cruz Azul muestra la tercera defensa más segura del torneo con 17 goles recibidos, seis menos que Pumas, y exhibe el sexto ataque más letal con 30 anotaciones, nueve más que su rival de turno. Sin embargo, esos números dicen poco por tratarse de un duelo entre dos equipos con gran rivalidad que suelen dar buenos partidos.

Pumas ocupa el décimo escaño, último de la zona de reclasificación y está obligado a ganar para seguir vivo en el campeonato, un agregado a las expectativas del duelo.

Al acecho del primer lugar, Toluca y América se batirán entre ellos este sábado en el duelo más esperado de la jornada; el sobreviviente tendrá asegurado el primer lugar, si Cruz Azul no supera a Pumas, o el segundo.

La última fecha del campeonato se jugará con cinco clasificados a la liguilla de los ocho mejores: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL y Monterrey. Las Chivas de Guadalajara recibirán el sábado a Monterrey con todo a favor para también asegurar su boleto a cuartos, lo cual conseguirán si ganan, empatan o pierden por poco margen.

Este viernes, el Juárez FC del estratega uruguayo Martín Varini recibirá al Querétaro con la consigna de ganar para seguir en el séptimo sitio, primero de la repesca, en tanto el Pachuca, octavo lugar visitará al Santos Laguna, undécimo.

En otros duelos, mañana el Tijuana, orientado por el uruguayo Sebastián Abreu, noveno de la clasificación, recibirá al Atlas del guardameta colombiano Camilo Vargas, duodécimo, y Mazatlán al Necaxa.

La fecha 17 también dejará decidida la lucha por el título de los goleadores, liderada por el portugués Paulinho, del Toluca; el italiano Joao Pedro, del San Luis, y Armando González, del Guadalajara, todos con 11 anotaciones.

- Partidos de la decimoséptima jornada del Apertura mexicano:

Viernes 07.11: Juárez-Querétaro, Tijuana-Atlas y Mazatlán-Necaxa.

Sábado 08.11: Tigres UANL-San Luis, Guadalajara-Monterrey, León-Puebla, Toluca-América y Cruz Azul-Pumas UNAM.