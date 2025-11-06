El Palma Futsal defiende la corona ante el Peñarol en Son Moix

El conjunto balear llega reforzado a la cita tras firmar una sólida actuación en la Ronda Principal de la Liga de Campeones de la UEFA, en la que se impuso en un grupo exigente a rivales como el Etoile Lavalloise francés (1-2), el Chrudim checo (3-1) y el Semey kazajo (7-4).

El equipo de Antonio Vadillo afronta la final con la vitola de favorito por sus recientes éxitos a nivel continental e internacional, pero el propio entrenador ha querido rebajar las expectativas porque "en una final todo se iguala".

Uno de los jugadores en mejor estado de forma del equipo español es el brasileño Alisson Neves, que marcó cinco goles en la Ronda Principal de la Liga de Campeones, aunque si hay un futbolista acostumbrado a las grandes citas es su compatriota Fabinho, galardonado como MVP de la pasada Intercontinental y que firmó cuatro tantos en la pasada final de la máxima competición continental.

El Peñarol tendrá una amplia representación en las gradas del pabellón mallorquín, con cerca de 1.000 aficionados uruguayos que residen en España.

La ilusión es máxima en un equipo que "no era favorito en la Copa Libertadores", recordó su técnico, Diego D'Alessandro, pero que ya sabe lo que es tumbar a un gigante como el Magnus Futsal brasileño en la final de su torneo continental.

El cuadro uruguayo se presenta en la final con varios refuerzos en su plantilla, pero también con una ligera falta de ritmo de competición tras jugar el pasado sábado su único partido en los dos últimos meses.

El Palau Municipal d'Esports Son Moix de Palma albergará una nueva edición del torneo tras estrenarse la pasada temporada y se ha preparado un espectáculo con actuaciones de Daniela Blasco y Alira Moya en los prolegómenos del partido.