El Real Madrid prepara el partido contra el Rayo sin Tchouaméni y con Valverde

Pierde Xabi Alonso a un jugador capital en sus planes como Tchouaméni para las próximas tres semanas debido a una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”.

Se une Tchouaméni a la lista de bajas del Real Madrid, que la forman Dani Carvajal, quien se sometió a una artroscopia en al rodilla derecha; Franco Masantauono, con pubalgia; Antonio Rüdiger, con rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda; y David Alaba, por una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha.

Por su parte, Valverde, tras sentir molestias musculares en el partido contra el Liverpool, sí pudo participar en el entrenamiento de este jueves después de que las pruebas médicas descartasen lesión para el uruguayo.

Así, Valverde junto al resto de titulares en Anfield, llevaron a cabo trabajo en el gimnasio y de recuperación, mientras que el resto de jugadores completó un entrenamiento en el que participaron los integrantes del Real Madrid Castilla, primer filial madridista, entrenado por Álvaro Arbeloa.

Sumó efectivos Xabi Alonso, tras un día de descanso después de volver de madrugada a Madrid procedente de Liverpool, para poder llevar a cabo un entrenamiento con una serie de partidos de entrenamiento en los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.