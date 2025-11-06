Gobierno colombiano abre investigación al Deportivo Pereira por desacato a orden laboral

"A pesar del auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el Club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos", afirmó el director territorial del Ministerio en el departamento de Risaralda (centro), Andrés Piedrahita.

El funcionario confirmó que el equipo "programó e incluso estaría realizando entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre".

El juego al que se refiere es al que enfrentará al Pereira con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) por la penúltima jornada de la fase regular de la liga colombiana.

El pasado 30 de octubre, el Ministerio del Trabajo publicó la medida cautelar contra el Pereira, que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores de 2023 luego de ganar por primera vez la liga colombiana en 2022, "por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral" colombiana.

El jefe de la cartera, Antonio Sanguino, explicó entonces que la decisión fue tomada luego de recibir una queja en julio que señalaba irregularidades como demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

En medio de esta crisis, el venezolano Rafael Dudamel renunció el miércoles de la semana pasada al cargo de entrenador del Deportivo Pereira, que jugó sus dos partidos más recientes con un equipo sub-20 porque el club no ha pagado sueldos a los profesionales.

El capitán del Pereira, el experimentado atacante Carlos Darwin Quintero, afirmó el pasado 23 de octubre que había atrasos en los pagos del plantel y para los jugadores eso ha sido "muy delicado".

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) señaló además que el club "no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios pactados -tanto trimestrales como mensuales- y ha omitido los aportes a la seguridad social".

Además de los problemas económicos, el equipo tampoco ha obtenido buenos resultados, y actualmente ocupa el puesto 16 de la liga colombiana con 18 puntos y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Colombia a manos del Envigado.