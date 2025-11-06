Haaland contra Salah, la revancha del Real Madrid y la jornada en 5 focos

- Sábado 8 de noviembre. 17:30 GMT. Sunderland-Arsenal.

El Arsenal, a por la undécima victoria seguida

La revelación de la temporada, el Sunderland, y su estadio de la Luz son el siguiente desafío para el Arsenal, el líder de la ‘Premier’ y quizá el equipo más en forma de Europa, lanzado por diez victorias consecutivas entre todas las competiciones, los ocho más recientes sin goles en contra.

Su imponente rendimiento, seis puntos por encima del Manchester City, segundo, y siete por delante del Liverpool, tercero, solo lo han puesto en duda precisamente ambos equipos en este curso. Nadie más le ha restado puntos. Ahora se lo propone el Sunderland, cuarto, con 18 puntos, a siete del grupo dirigido por Mikel Arteta. No le gana al Arsenal en la Premier desde 2009, por 1-0, con Arsene Wenger aún como técnico de los ‘Gunners’.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Domingo 9 de noviembre. 14:00 GMT. Bolonia-Nápoles.

El Nápoles, contra el Bolonia y la inquietud

La Serie A se mueve en una montaña rusa en la zona alta de la clasificación. Nadie se consolida en la cima, la irregularidad acecha a todos y las cuatro primeras posiciones se concentran en un solo punto de margen. Las lidera el Nápoles, aunque haya ganado solo dos de los últimos cuatro encuentros, pero con la mínima ventaja de uj punto sobre el Inter, el Milan y el Roma.

No puede fallar el conjunto de Antonio Conte para sostener la cima, pero enfrente aparece el buen momento del Bolonia, quinto en la clasificación, invencible en su terreno y sin derrotas en esta competición desde el 14 de septiembre, cuando cayó por 1-0 en San Siro ante el Milan. Su otro borrón fue en agosto, por 1-0 frente al Roma.

- Domingo 9 de noviembre. 15:15 GMT. Rayo Vallecano-Real Madrid.

El Real Madrid no ha ganado en ninguna de sus últimas tres visitas a Vallecas. Ni la pasada temporada (3-3), ni la anterior (1-1), ni la anterior (3-2). Advertido está el conjunto blanco, el líder de LaLiga, cinco puntos por encima del Barcelona, dolido por el revés del pasado martes con el Liverpool (1-0) y a examen más que por la derrota por el juego de Anfield, que suscitó dudas.

El momento de Kylian Mbappé, también frenado en Liverpool, es una garantía en LaLiga para el Real Madrid. Sus 13 goles en 11 jornadas imponen en su visita a Vallecas, donde el Rayo también necesita reencontrarse, después del 4-0 de la anterior cita liguera con el Villarreal.

- Domingo 9 de noviembre 16:30 GMT. Manchester City-Liverpool.

El mejor goleador de la pasada temporada en la liga inglesa, Mohamed Salah, referencia del Liverpool, titubeante en este inicio de la temporada y reactivado con dos goles en los últimos tres choques, contra el mejor goleador de esta campaña, Erling Haaland, ya con 13 tantos en esta competición, con 18 si se añade la Liga de Campeones.

El Manchester City contra el Liverpool, que aún espera más de Florián Wirtz y Alexander Isak, sus fichajes más flamantes por 275 millones de euros entre los dos. No hay margen de error para ninguno de los dos. A seis y siete puntos del liderato del Arsenal, respectivamente, es un partido decisivo para el perdedor más que para el ganador, que seguirá por detrás del club londinense.

- Domingo 9 de noviembre. 19:45 GMT. Lyon-París Saint-Germain

Derrotado por el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, el París Saint-Germain retorna a la liga francesa entre el desquite y las bajas, sin Achraf Hakimi, Ousmane Dembele y Nuno Mendes, tres titulares indiscutibles que se suman a la ausencia ya conocida de otro jugador fundamental en el vigente campeón de Europa: Desiré Doue.

Dentro de ese panorama, marcado por las lesiones, el PSG acude a Lyon para defender su liderato de la clasificación, dos puntos por delante del Marsella. Lo aguarda el sexto de la tabla, que ha perdido fuerza en las últimas jornadas. Solo ha ganado uno de sus cinco choques más recientes, pero está a tan solo cuatro puntos del equipo dirigido por Luis Enrique Martínez.