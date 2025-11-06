¿Habrá campeón de la Tabla Anual? Nacional quiere festejar y Peñarol jugar una final

Quedaron atrás 37 encuentros y solo tres puntos separan a los dos conjuntos más grandes del país sudamericano cuando 90 minutos son los que quedan por jugarse.

Nacional lidera la acumulada con 78 puntos y Peñarol le sigue con 75 en una temporada en la que ambos mostraron sus fortalezas frente a los restantes equipos. De hecho, el tercero en la Tabla Anual acumula 65 unidades.

El Tricolor pudo conquistarla cuando visitó a Montevideo Wanderers, pero un empate a cero hizo que dejara pasar esa posibilidad. Frente a Cerro tuvo su segundo 'match point' y una nueva igualdad sin goles le ahogó el festejo.

Este domingo, los dirigidos por Jadson Viera visitarán a Defensor Sporting sabiendo que un solo punto le bastará para cerrar la Anual y clasificar a la final de la Liga Uruguaya.

En caso de lograrlo, aguardará allí por el vencedor de una semifinal que disputarán Liverpool y Peñarol por ser campeones del Torneo Apertura y del Torneo Clausura.

Sin opciones de consagrarse este domingo, pero aún con chances de hacerlo, el Aurinegro visitará a Montevideo City Torque en un juego que se llevará a cabo el mismo día y a la misma hora que se jugará el Defensor Sporting-Nacional.

Peñarol sabe que su única posibilidad pasa por ganar y que su máximo rival sea derrotado. En ese caso, ambos quedarán con 78 puntos y deberán jugar una final para saber quién es el campeón de la Tabla Anual.

Más allá de estos partidos, la última jornada tendrá otra lucha y, por ello, el encuentro Juventud-Progreso también se jugará el domingo a la misma hora.

En este momento, Juventud y Defensor Sporting acumulan 60 puntos cada uno en la Tabla Anual, con ventaja para el equipo de la ciudad de Las Piedras por tener un mejor saldo de goles.

El que finalice la jornada más arriba acompañará a Nacional, Peñarol y Liverpool a la próxima Copa Libertadores, mientras que el que quede abajo jugará con Boston River, Racing y Montevideo City Torque la Copa Sudamericana.

También el domingo, Cerro recibirá a Boston River, mientras que el sábado se jugarán los partidos Danubio-Plaza Colonia y Montevideo Wanderers-River Plate.

El viernes, en tanto, Miramar Misiones recibirá a Racing y Liverpool visitará a Cerro Largo.

Estos encuentros marcarán la despedida de River Plate, Miramar Misiones y Plaza Colonia, que descendieron a la Segunda División Profesional y en la próxima temporada sus lugares serán ocupados por Albion, Central Español y un tercer equipo que ascenderá a través de una eliminatoria.

- Encuentros de la última fecha del Torneo Clausura uruguayo:

7.11: Miramar Misiones-Racing, Cerro Largo-Liverpool.

8.11: Danubio-Plaza Colonia, Montevideo Wanderers-River Plate.

9.11: Cerro-Boston River, Defensor Sporting-Nacional, Montevideo City Torque-Peñarol, Juventud-Progreso.