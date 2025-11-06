Lautaro, tercer máximo goleador argentino en Liga de Campeones

Lautaro, máximo goleador de los 'nerazzurri' en Liga de Campeones y máximo goleador extranjero de la entidad 'nerazzurra', igualó con su tanto en San Siro los 25 tantos en la máxima competición a nivel de clubes de Hernán Crespo.

Se coloca, por tanto, en el tercer puesto de argentinos más prolíficos de la 'Champions', solo superado por los 41 tantos de Agüero y los 129 de Messi.

No fue la única marca que superó, pues se convirtió además en el tercer jugador en la historia del Inter en marcar en cada uno de sus tres primeros partidos de la temporada en la Liga de Campeones, después de Samuel Eto'o y Adriano. Lautaro no jugó el primer partido ante el Ajax.

En lo que va de 2025, es el máximo goleador de la competición con 12 goles.

Además, está a solo un tanto de dar caza a una leyenda como el italiano Sandro Mazzola, que suma 161 tantos en 565 partidos. El 'Toro' es el quinto anotador histórico del club italiano, con un total de 160 en 348 duelos.