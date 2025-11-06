Miembro del cuerpo técnico del Lech de Poznán ridiculiza estado de instalaciones del Rayo

El vídeo alterna el humor con la crítica dirigida a lo "básico y primitivo" del vestuario asignado a los equipos visitantes, con toallas de varios colores desparejados, viejos bancos de madera, una sala de masajes sin iluminación eléctrica y sillas de plástico "como las que se usaban en las fiestas de cumpleaños de los años 80".

El técnico del Lech sugiere que los estándares mínimos de salubridad, higiene y seguridad" brillan por su ausencia y no duda en calificar el nivel de las instalaciones de "poco profesional".

El clip comienza con el integrante de la delegación polaca mostrando el candado de la puerta y un llavero donde se puede ver el retrato de "un señor que no sé quién es", antes de mostrar el pasillo de entrada lleno de cajas de cartón apiladas.

"El suelo no está muy limpio" y "las duchas no es que sean muy modernas" son algunas de las apreciaciones con que el técnico polaco continúa su recorrido por el vestuario, donde, dice, "todo parece datar del pasado".

El encuentro que esta noche enfrentará al Rayo Vallecano con el "Kolejorz" (apodo del Lech Poznań) ha estado precedido de algunos incidentes violentos, lo que ha llevado a desplegar a 400 agentes de seguridad adicionales para velar por la seguridad en los alrededores del estadio y estaciones de metro cercanas.

Se estima que han llegado alrededor de 1.000 hinchas polacos desde Poznán, un equipo conocido por contar con una parte de "ultras" especialmente violentos.

El delantero español Pablo Rodríguez, que forma parte del Lech Poznań tras haber jugado anteriormente en la cantera del Real Madrid, reconoció en rueda de prensa que el clima de Vallecas es diferente al de otros barrios madrileños y que jugar contra el Rayo no es una tarea sencilla.

El partido se encuadra en la Liga Conferencia y el Lech es el actual campeón de la Ekstraklasa, la máxima competición del país.

El Rayo atraviesa un momento de forma delicado y viene de perder 4-0 en Villarreal.