Presa, sobre los vestuarios:"Es miserable; se cambiaron Cristiano y Messi y no hubo pegas"

"Aquí se han cambiado Cristiano Ronaldo y Messi y no han puesto ninguna pega. Y ningún jugador del Lech Poznań tiene la altura deportiva de ellos. Me parece de una gran altanería", declaró Martín Presa a los micrófonos de Movistar+ antes del partido frente al equipo polaco.

Un vídeo publicado en la plataforma X desde la cuenta oficial del Lech Poznán mostró a un miembro del cuerpo técnico del equipo polaco recorriendo los vestuarios del Estadio de Vallecas, con alusiones a la falta de iluminación y al mobiliario "de los años 80".

El vídeo alterna el humor con la crítica dirigida a lo "básico y primitivo" del vestuario asignado a los equipos visitantes, con toallas de varios colores, viejos bancos de madera, una sala de masajes sin iluminación eléctrica y sillas de plástico "como las que se usaban en las fiestas de cumpleaños de los años 80".

El dirigente del equipo madrileño calificó este acto como "miserable" y mostró el descontento del Rayo tras lo sucedido.

"El vídeo me parece miserable. En la vida el mofarse, el burlarse, el reírse de la humildad o de la pobreza de una entidad deportiva es algo incalificable. Estamos muy molestos, tenemos el estadio que tenemos, ha cumplido todos los parámetros que exige la UEFA después de un trabajo muy importante durante todo el verano", señaló.

"Es un vestuario que está apto. Seguramente no es un vestuario lujoso como lo puede ser el de Anoeta o el del Bernabéu, pero es un vestuario digno", recalcó.

Asimismo, Martín Presa ironizó sobre la "suerte" del equipo polaco a la hora de recibir ayudas locales y estatales para la construcción de su estadio, a la vez que reclamó más apoyos para que el Rayo pueda construir una nueva sede.

"Quizás no tenemos la suerte del Lech Poznań, ya que el Ayuntamiento de Poznań, en colaboración con el gobierno de Polonia, le han construido un estadio en el que se han gastado 166 millones de euros para la Eurocopa de 2012", destacó.

"Más quisiéramos nosotros que nuestras autoridades locales se gastaran lo mismo en construirnos un estadio. Llevo tiempo diciendo lo vetusto que es nuestro estadio y poniendo todo para construir un estadio, pero no tenemos los apoyos necesarios", afirmó.

Por último, rechazó este tipo de acciones: "Más allá de lo feo, es el caldeo del ambiente que puede generar esto. El fútbol está para unir, para estrechar lazos entre países y aficiones y esto ha sido todo lo contrario".