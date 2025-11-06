Quintero, Welch y Fariña, las novedades de Panamá para enfrentar la ventana eliminatoria

Ciudad de Panamá, 6 nov (EFE).- Los jugadores Alberto Quintero, Jovani Welch y Edgardo Fariña son las principales novedades en la convocatoria presentada este jueves por el seleccionador nacional de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, para los compromisos ante Guatemala y El Salvador, correspondientes a la última ventana de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.