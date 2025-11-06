Sagnol convoca a Kvara, Mamardashvili y Mikautadze para el partido ante España

Entre los convocados figuran las estrellas del fútbol georgiano Jvicha Kvaratskhelia (PSG), Gueorgui Mamardashvili (Liverpool) y Gueorgui Mikautadze (Villarreal).

También entraron en la lista el centrocampista del Sporting Lisboa, Georgui Kochorashvili; y los defensas del Udinese, Saba Goglichidze, y Hamburgo, Gueorgui Gocholeishvili.

Las mayores novedades son el delantero del Cádiz, Yuri Tabatadze, y el defensa del eslovaco Zilina, Sandro Narimanidze, que fueron citados por primera vez por el equipo nacional.

No fue convocado por lesión el centrocampista del Watford, Gueorgui Chakvetadze, mientras sólo dos de los citados juegan en la liga georgiana: el portero Kereselidze y el centrocampista Vladímir Mamuchashvili.

Los georgianos, que se enfrentarán a los españoles -líderes del grupo E con un pleno de victorias- el próximo 15 de noviembre, no tiene apenas opciones de clasificación tras sumar una victoria y tres derrotas.

Para lograr el pase, necesitarían un milagro, en forma de dos victorias por goleada y sendas derrotas de Turquía, segunda clasificada con 9 puntos.

El equipo que alcanzó los octavos de final de la pasada Eurocopa, donde cayó ante la campeona, España (1-4), se enfrentará a Bulgaria, el colista del grupo, el 18 de noviembre.