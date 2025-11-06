Sané regresa a la lista de Nagelsmann y El Mala es convocado por primera vez

La sorpresa en la lista es la convocatoria de Said El Mala, del Colonia, que ha sido una de las revelaciones de la temporada alemana.

"Tenemos en la mira a los talentos de la sub 21 y queremos darles una oportunidad de presentarse con la selección absoluta", explicó Nagelsmann la convocatoria de EL Mala, jugador de 19 años.de

Otro jugador que regresa, tras haber estado ausente desde 2023, es el central Malick Thiaw, actualmente en Newcastle.

El resto de la convocatoria, encabezada por el capitán Joshua Kimmich, no ofrece novedades notables.

Alemania necesita dos victorias ante Luxemburgo, el 14 de noviembre, y ante Eslovaquia, el 17 de noviembre, para asegurarse la clasificación directa al Mundial.

Noah Atubolu (Friburgo), Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburgo) y Alexander Nübel (Stuttgart).

Waldermar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Fráncfort), Joshua Kimmich (Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Ridle Baku (Wolfsburgo), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayern) y Malick Thiaw (Newcastle).

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Maguncia), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Leroy Sané (Galatasaray), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Said El Mala (Colonia) y Florian Wirtz (Liverpool).

Jonathan Burkardt (Eintracht Fráncfort), Kevin Schade (Brentford) y Nick Woltemade (Newcastle).