Vallecas y Balaídos, citas exigentes para Real Madrid y Barça

La jornada 12 de LaLiga EA Sports, que ya usará el balón de invierno, no privará del liderato al Real Madrid haga lo que haga en Vallecas, gracias a los cinco puntos que saca al Barça, que tiene al Villarreal a dos y al Atlético de Madrid a tres.

El Rayo, goleado hace una semana por el Villarreal (4-0), solo suma una victoria liguera en su casa, pero sacó un empate con el Barça. Después de perder en Liverpool, Xabi Alonso está pendiente además de la evolución de Fede Valverde, que se retiró con molestias musculares.

Las posibles variaciones en la parte alta de la tabla dependerá del resultado del Barça en Vigo, del Espanyol-Villarreal y de lo que haga el Atlético de Madrid ante el Levante, equipo que pugna con Mallorca y Valencia por alejarse del descenso.

El Celta ha celebrado dos victorias seguidas, las dos únicas de la temporada, y lleva cuatro encuentros invicto tras superar al Levante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con otro chasco europeo en el campo del Pafos chipriota, el Villarreal debe ponerse en modo liga, con el que lleva 9 victorias en sus 10 últimos choques. También tiene una difícil visita al Espanyol, que en casa solo ha cedido un empate y una derrota y defiende puesto europeo -sexto a 5 puntos de los castellonenses-, aunque viene de perder en Vitoria.

El Atlético de Madrid espera al Levante, muy cerca del descenso, que en ocho partidos a domicilio ha ganado dos y ha empatado otros dos y con dudas por lesiones. El técnico argentino, Diego Pablo Simeone, tiene la baja de Robin Le Normand, por una lesión de rodilla en el partido contra el Union SG belga.

A 3 puntos del Atlético, el Betis del chileno Manuel Pellegrini visita al Valencia, hundido en el descenso por su peor diferencia de goles respecto a Mallorca y Levante). Los sevillanos sumaron frente al Mallorca su quinta victoria y el Valencia su sexta derrota contra el Real Madrid.

Los resultados del Metropolitano y Mestalla serán básicos también para el Mallorca, que viene de perder con el Betis. El once balear recibe al Getafe y a su ambición por volver a las plazas europeas, después de ganar al Girona y apuntarse la quinta victoria liguera.

Por la parte media de la tabla, el Alavés saltará al campo del colista, Girona, con 6 derrotas, la última hace una semana frente al Getafe. Los vitorianos del argentino Eduardo Coudet perderán por sanción a Lucas Boyé, goleador en las dos últimas victorias.

El Elche espera, tras caer ante el Barça y probablemente sin Pedro Bigas en la defensa por lesión, a la Real Sociedad, impulsada por su triunfo sobre el Athletic en el derbi vasco, para enlazar dos victorias seguidas y situarse a dos puntos de los alicantinos.

Por contra el Athletic, con dos derrotas ligueras seguidas, más la de anoche ante el Newcastle y con bajas importantes, recibe al Oviedo, segundo por la cola, que con Luis Carrión en el banquillo firmó su segundo empate consecutivo con Osasuna.

Y separados por dos puntos se encontrarán Sevilla (13o con 13) y Osasuna (15o con 11), después de que los andaluces del argentino Matías Almeyda se fueran de vacío de su encuentro con el Atlético de Madrid.

Los sevillanos perderán por lesión en ataque al chileno Alexis Sánchez y a Isaac Romero, junto al extremo Alfon González, y los navarros se preparan con la baja confirmada del croata Ante Budimir y pendientes de Lucas Torró, que se tuvo que retirar frente al Oviedo.