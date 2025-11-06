Valverde no sufre lesión y podrá jugar en Vallecas

El segundo capitán del Real Madrid fue sustituido en los últimos compases del partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones y a la conclusión reconoció que sintió una molestia que le incomodó durante la segunda parte.

"No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Ahora veremos", reconoció.

La decisión del cuerpo médico fue esperar 24 horas para someterle a pruebas y estas han determinado que no hay lesión, por lo que Valverde podrá jugar contra el Rayo Vallecano.

Un Valverde que estaba jugando de lateral derecho ante la baja de Dani Carvajal en los dos próximos meses, y la recuperación de una lesión muscular de Trent Alexander-Arnold, quien disputó sus primeros minutos en Anfield, contra su exequipo.

