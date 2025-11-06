Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2025 - 09:15

Valverde no sufre lesión y podrá jugar en Vallecas

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2382

Madrid, 6 nov (EFE).- El uruguayo Fede Valverde no sufre lesión muscular, tras las pruebas a las que se sometió este jueves en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a pesar de notar molestias en el partido ante el Liverpool, y podrá formar parte del equipo que visite al Rayo Vallecano este domingo a las 16:15 horas CET (-1 GMT).

Por EFE

El segundo capitán del Real Madrid fue sustituido en los últimos compases del partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones y a la conclusión reconoció que sintió una molestia que le incomodó durante la segunda parte.

"No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Ahora veremos", reconoció.

La decisión del cuerpo médico fue esperar 24 horas para someterle a pruebas y estas han determinado que no hay lesión, por lo que Valverde podrá jugar contra el Rayo Vallecano.

Un Valverde que estaba jugando de lateral derecho ante la baja de Dani Carvajal en los dos próximos meses, y la recuperación de una lesión muscular de Trent Alexander-Arnold, quien disputó sus primeros minutos en Anfield, contra su exequipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy