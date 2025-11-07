1-3. Nico Fernández y Alonso Martínez envían al NYC a las semifinales del Este

El New York City salió ganador del tercer y decisivo partido de la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la MLS, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Nico Fernández fue protagonista con un doblete. Rompió la igualdad con una gran acción personal en el tiempo añadido de la primera mitad, en la que recorrió más de 40 metros con el balón, y sentenció el choque en el minuto 100 con una elegante vaselina ante la salida del meta rival.

Alonso Martínez había subido el 2-0 al luminoso a los cinco minutos de la reanudación al rematar con efectividad en el área tras una asistencia del argentino Maxi Morález.

El Charlotte recortó en el minuto 81 de la mano del israelí Idan Toklomati y se dio una oportunidad para enviar el partido a los penaltis, antes de que Fernández sellara el 3-1 del NYC.

El encuentro terminó después de hasta quince minutos de tiempo añadido en la segunda mitad.

Las semifinales del Este entre NYC y Union se disputarán en el campo de Philadelphia.