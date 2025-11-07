5-2. Honduras lo intenta, pero muere en la orilla ante Zambia

El conjunto africano parecía tener resuelto el partido al minuto 40, después de los goles de Mulenga, Phiri y Sibeene. Al filo del descanso, el hondureño Yeison Arriola puso el 3-1 en el marcador.

Los americanos comenzaron a creer en la remontada con un tanto de David Ramírez en el 53, pero acabaron sucumbiendo tras la respuesta de Daka y Nyirongo, que marcaron el cuarto y quinto gol de los suyos, respectivamente.

Así, Honduras se hunde en el último puesto del grupo H con cero puntos, los mismos que Indonesia, con la que se jugará unas mínimas opciones de clasificación para pasar como una de las ocho mejores terceras en la última jornada.