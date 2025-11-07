Alaba vuelve con el grupo

Alaba se lesionó tras disputa la primera parte del partido del 19 de octubre ante el Getafe y vive una temporada de poco protagonismo en el Real Madrid, con el que suma 55 minutos en Liga -en dos partidos- y 90 en Liga de Campeones, tras ser titular y completar el partido ante el Kairat Almaty.

La idea del cuerpo técnico es que el central pueda entrenar de nuevo con el grupo el sábado y forme parte de la convocatoria para visitar al Rayo en la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

Sale Alaba de una lista de bajas para Xabi Alonso que la forman: Dani Carvajal, quien se sometió a una artroscopia en al rodilla derecha; Franco Masantauono, con pubalgia; Antonio Rüdiger, rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda; y Aurelien Tchouaméni, debido a una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda” que sufrió tras la derrota en Liverpool (1-0).

Todos ellos trabajaron de forma individual este viernes en un entrenamiento en el que Xabi Alonso pudo contar por primera vez tras el encuentro de Anfield con todos los jugadores a excepción de los lesionados y en el que se centró en el trabajo táctico, balón parado y finalización. La sesión concluyó con un partido en un campo de dimensiones reducidas.

Pudo así Fede Valverde corroborar sus buenas sensaciones, después de que dejara el césped de Anfield con molestias en la pierna derecha. Las pruebas médicas del jueves descartaron lesión para el uruguayo y, tras un entrenamiento de recuperación y fisioterapia junto al resto de titulares, completó este viernes la sesión.