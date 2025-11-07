Alemania presenta nueva camiseta inspirada en las de 1990 y 2014

A la izquierda está el escudo de la DFB con cuatro estrellas y las fechas de los títulos mundiales obtenidos en 1954, 1974, 1990 y 2014.

La equipación es completada con pantaloneta negra La camiseta tiene además el logo de los primeros años del consorcio Adidas, "Adols Dassler", lo que apunta a los orígenes de la empresa alemana.

La camiseta ha producido reacciones de diversa índole en las redes sociales Un aficionado asegura que el diseño le recuerda "a Lothar Matthäus en el momento en que empezó una jugada individual contra Yugoslavia que terminó en el primer gol alemán en 1990.

Otro sugiere que, con la nueva camiseta, el delantero Nick Woltemade se parece mucho a Rudi Völler, uno de sus antecesores en la posición y, como Matthäus, campeón mundial en 1990.

Sin embargo, también ha habido por el precio -100 euros por camiseta- que tienen que pagar los aficionados por la nueva equipación. La impresión del nombre y el número de un jugador determinado en la espalda cuesta 22 euros adicionales.

Si el aficionado quiere además que la camiseta no sólo tenga el mismo diseño sino también este hecha con el mismo material de las que usan los jugadores el costo asciende a 150 euros.