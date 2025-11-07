Alisson regresará tras el parón por fútbol de selecciones

El brasileño se dañó los isquiotibiales el pasado 4 de octubre en el partido de Champions League contra el Galatasaray y desde entonces se ha perdido siete encuentros, además de no poder estar este domingo contra el Manchester City ni viajar a los amistosos de Brasil contra Senegal, el 15 de noviembre, y Túnez, tres días después.

El técnico del Liverpool, el neerlandés Arne Slot, confirmó este viernes en rueda de prensa que esperar tener a Alisson de vuelta después de la semana internacional y que podría jugar contra el Nottingham Forest.

En su ausencia ha jugado Giorgio Mamardashvili, que llegó este verano del Valencia, y que ha encajado en estos siete partidos ocho goles, aunque en los dos últimos, ante Aston Villa y Real Madrid, consiguió sus dos primeras puertas a cero.