Almeyda: "Estamos enfocados en revertir esta situación de los últimos resultados"

Almeyda, en su comparecencia de prensa tras la sesión preparatoria que dirigió en la ciudad deportiva sevilista, comentó que esta situación no sabe si "llamarla crisis", aunque reconoció que "la realidad es que no se consiguen los puntos en esos tres partidos" y que "se ha trabajado bastante, en cuanto a formas y maneras, para hacer las correcciones".

El preparador bonaerense se refirió al rival del sábado y relató que "será un partido duro. Osasuna tiene un buen sistema de juego, es un equipo que en sus líneas está bien, que va variando sus maneras en juego ofensivo y en defensivo".

"Será difícil, como todos los de LaLiga. No solo los nuestros, todos están parejos. Tenemos que estar tranquilos y confiados", subrayó Almeyda, quien insistió en que "es el momento en el que más tranquilos" deben estar y "más confiados", ya que "el grupo se entrega y tiene buena predisposición".

Almeyda puntualizó que su estado de ánimo es bueno y que tiene "muchos sueños de ver reflejado" lo que le hizo "tomar la decisión de llegar a este club", por lo que tiene "un sentimiento especial" porque jugó en él y le "abrió las puertas del fútbol europeo cuando era joven".

"Yo estoy aquí por amor, estoy por un desafío. Mi desafío es ser entrenador del Sevilla mucho tiempo. Eso que me costó llegar aquí no lo quiero entregar fácil", destacó.

También fue preguntado por el clásico argentino que juegan este domingo Boca y River en el estadio de La Bombonera, y señaló que ya lo mira "como un hincha", dijo el que fuera jugador y entrenador del River Plate.

"Que sea que nuestro 'Millonario' el que venza, seguramente será así. Es un lindo partido. Yo he jugado muchos clásicos: Sevilla-Betis, Lazio-Roma, Inter-Milan", señaló Almeyda, que destacó que "es la fiesta del fútbol, pero deseamos que gane River, obviamente", afirmó.