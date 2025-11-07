Amorim y Mbeumo, los mejores en la Premier en octubre

Amorim, que cumple ahora un año en el banquillo de Old Trafford, ganó los tres partidos que dirigió en octubre, ante Sunderland, Brighton & Hove Albion y Liverpool, en la que fue la primera victoria en nueve años en Anfield.

El portugués ganó tres partidos seguidos por primera vez desde que sustituyó a Erik Ten Hag, racha que cortó el Nottingham Forest con un empate la semana pasada.

Amorim se impuso a las votaciones del público y de un panel de expertos a Unai Emery, del Aston Villa, Andoni Iraola, del Bournemouth, y Mikel Arteta, del Arsenal.

Además, Bryan Mbeumo, del Manchester United, ha sido elegido mejor jugador del mes después de marcar tres goles y repartir una asistencia en octubre. Su Manchester United ganó tres partidos consecutivos por primera vez desde que llegó Rúben Amorim y se colocó en puestos de Liga de Campeones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es la primera vez que el jugador camerunés se lleva este galardón, y se impuso en las votaciones a Matt Cash, del Aston Villa, Bruno Guimaraes, del Newcastle United, a Erling Haaland, del Manchester City, a Junior Kroupi, del Bournemouth, a Nordi Mukiele, del Sunderland, a Igor Thiago, del Brentford, y a Jurrien Timber, del Arsenal.