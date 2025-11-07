Araujo: "El Camp Nou está divino"

"Ha sido una emoción tremenda volver al Camp Nou, ver como está, está divino, será muy lindo volver a jugar aquí con nuestra gente", ha dicho Araujo al respecto.

El central, en declaraciones a los medios del club catalán, ha desvelado que cuando el equipo venía en el autobús, procedente de la ciudad deportiva, se sintió "un poco emocionado" por la vuelta al Camp Nou, que seguramente albergará un partido oficial a finales de noviembre, o frente al Athlétic (22) o ante el Alavés (29).

"Todo el mundo sabe lo que es este estadio, lo que impone... Había compañeros que todavía no han jugado acá. Estamos muy contentos por cómo está quedando y deseando volver", ha insistido.

De hecho, de los jugadores que participaron en el entrenamiento, ocho de ellos se estrenaban como jugadores del Barça en el nuevo estadio: Cubarsí, Fermín, Joan García, Bernal, Roony Bardghi, Gerard Martín, Casadó y Dani Olmo.

Araujo ha comentado que los seguidores 'culers' "nunca defraudan" y ha indicado que vino mucha gente a ver el entrenamiento, lo cual "también es bueno para la motivación del equipo".