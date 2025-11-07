Arteta celebra la vuelta de Gabriel Jesús a los entrenamientos

"Vamos a ver cómo responde, pero está lleno de energía. Me ha encantado la reacción de todos sus compañeros cuando le han visto. Es genial tenerlo de vuelta y ahora se trata de que avance todos los días. Ha estado haciendo todo por su cuenta y ahora tiene jugadores muy competitivos a su alrededor", expresó este viernes el español en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sunderland.

Gabriel Jesús, de 28 años, que se ejercitó por primera vez este jueves, se lesionó de gravedad en un partido de FA Cup contra el Manchester United y tuvo que pasar por el quirófano

Con el Arsenal, Gabriel Jesús ha disputado 96 encuentros, marcado 26 tantos y repartido 20 asistencias.

Los 'Gunners', líderes destacados con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, se verán las caras este sábado con el Sunderland, equipo recién ascendido que está siendo la sensación de este inicio de temporada al estar colocado cuarto, a siete del Arsenal.

