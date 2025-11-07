Borja Sainz quiere afianzar el liderato del Oporto

Líder con tres puntos de ventaja sobre el Sporting de Portugal, el Oporto sabe que Borja Sainz se ha convertido en pieza clave para la ofensiva de los del italiano Farioli, técnico que llegó este verano a Portugal y que ha logrado engranar un equipo que juega muy vertical y casi de memoria, con otros dos españoles, Gabri Veiga y Samu, como referentes en el once inicial.

Tal es así, que en el último encuentro liguero vencieron al Braga (2-1) gracias al tanto de la victoria que anotó Sainz, formado en las prestigiosas canteras de Leioa, Lezama y Alavés, mientras que ayer marcó el gol del empate (1-1) en la Liga Europa frente al Utrecht.

El partido se disputará este domingo y ese mismo día, el Benfica de Mourinho, tercero en Liga a 4 puntos del Oporto, intentará resarcirse de su mal desempeño en la Liga de Campeones (lo ha perdido todo y comparte farolillo rojo con Ajax) ante el Caça Pia, conjunto que lucha por alejarse del descenso.

Otro duelo interesante de la undécima jornada también se disputará el domingo, ya que el Braga (6º) que entrena el mallorquín Carlos Vicens recibe al séptimo clasificado, el Moreirense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mañana sábado, el Sporting jugará a domicilio contra el Santa Clara (11º) en el archipiélago de las Azores y el punto de mira estará en el delantero colombiano Luis Suárez, el nueve de referencia de 'los leones', aquejado de algunas molestias desde la pasada jornada liguera.

Partidos de la undécima jornada de la Liga de Portugal: