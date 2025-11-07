Brahim, Abde, Amrabat, Ilias y Ouanahi, convocados por Marruecos

En la convocatoria, anunciada durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Rabat, el seleccionador marroquí lamentó la ausencia de Achraf Hakimi para estos encuentros preparatorios para la Copa Africana de Naciones (CAN 2025)-

Hakimi cayó lesionado por una dura entrada del colombiano Luis Díaz, durante el partido entre el París Saint Germain y el Bayern Múnich, de la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

Regragui dijo respecto a la lesión de Hakimi que ocurrió en un "momento difícil", a solo semanas del inicio de la fase final de la Copa de África de Nacionales 2025. "Trabajaremos para que esté desde el primer partido (en la CAN), porque es el jugador más importante para mí".

En la lista marroquí, destaca también por el regreso del defensa Romain Saiss y de los delanteros Soufiane Rahimi y Sofiane Diop, además de la primera llamada para el lateral izquierdo del PSV Eindhoven, Anass Salah-Eddine.

Estos dos amistosos forman parte de la preparación de la selección marroquí de cara a su participación en la CAN 2025, que se disputará en el país magrebí del 21 de diciembre al 18 de enero próximos.

Porteros: Yassine Bono (Al Hilal, KSA), Munir El Kajoui (RS Berkane), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca).

Defensas: Noussair Mazraoui (Manchester United, ENG), Mohamed Chibi (Pyramids, EGY), Jawad El Yamiq (Al-Najma SC, KSA), Roman Saiss (Al Sadd SC, CAT), Nayef Aguerd (West Ham UFC, ENG), Adam Masina (Torino FC, ITA), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven, NED) y Youssef Belammari (Raja Casablanca). Centrocampistas: Azzedine Ounahi (Girona FC, Esp), Bilal El Khannouss (VFB Stuttgart, GER), Ismael Saibari (PSV Eindhoven, NED), Sofyan Amrabat (Real Betis, ESP), Neil El Aynaoui (AS Roma, ITA), Oussama Targhalline (Feyenoord, NED) y Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen, GER). Delanteros: Ibrahim Diaz (Real Madrid, ESP), Ilias Akhomach (Villareal, ESP), Soufiane Rahimi (Al Ain FC, UAE) Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe SK, TUR), Ayoub EL Kaabi (Olympiakos, GRE), Soufiane Diop (OGC Nice, FR), Hamza Igamane (LOSC Lille, FR), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC, BEL) y Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis, ESP).