Brasil ya está en dieciseisavos; Colombia, Venezuela y México apuran sus opciones

Brasil goleó 4-0 a Indonesia y continúa invicta e imbatida en el torneo. Por su parte, Zambia derrotó 5-2 a Honduras.

Así, Brasil y Zambia, ambas con seis puntos, jugarán la última jornada por el liderato del grupo H, mientras que Indonesia y Honduras, aún sin puntuar, tratarán de obtener una victoria que les permita colarse entre los mejores terceros del torneo.

En el grupo E, consiguió un meritorio empate 1-1 ante Egipto, que jugó más de 20 minutos con un jugador menos, para colocarse en segunda posición del grupo E, con 4 puntos, los mismos que los africanos, en primera posición.

Inglaterra sumó sus primeros puntos al derrotar ante Haití por un contundente 8-1, y se jugará sus opciones de clasificación directa ante Egipto en una última jornada con todo aún por decidir.

Por su parte, México consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante Costa de Marfil gracias a un cabezazo de Olvera en el minuto 74. Gracias a ello, los mexicanos añaden sus primeros puntos al casillero y se colocan terceros a solo un punto de Suiza y Corea del Sur.

Suizos y coreanos empataron 1-1 en el otro encuentro del grupo F y dejan todo muy abierto para la última fecha. México podrá pasar de manera directa a las eliminatorias si gana su encuentro ante el equipo europeo.

Las selecciones de Colombia y El Salvador empataron sin goles en un encuentro en el que los Cafeteros dispusieron de las mejores oportunidades.

Asimismo, en el otro partido del grupo G, Corea del Norte y Alemania firmaron las tablas (1-1) y dejan todo por resolver en la última jornada. Los norcoreanos, líderes con 4 puntos, próximo rival de Colombia, son seguidos por Alemania y Colombia, segunda y tercera con dos puntos, respectivamente, y cerrando, El Salvador con uno.